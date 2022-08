PSD confirma candidatura de Expedito Júnior ao Senado e mantém apoio a Léo Moraes para o Governo de Rondônia

Porto Velho, RO – O Partido Social Democrático (PSD), grande coringa nas eleições de 2022, “bateu o martelo” em apoiar Léo Moraes para o Governo de Rondônia. Essa aliança vinha sendo construída há algum tempo e se consolidou na tarde de hoje (8) com surpresas: Expedito Júnior é o pré-candidato do PSD à vaga no Senado. Júnior se manteve líder nas pesquisas, mesmo sem haver declarado sua pré-candidatura por todo esse período.

O grupo do PSD, hoje liderado pelo deputado federal Expedito Netto, é um dos maiores e mais fortes no estado. Seu apoio estava sendo cobiçado por grande parte dos postulantes ao governo, mas, ficou para Léo Moraes essa parceria “de peso”. Para o presidente estadual do PSD, deputado Expedito Netto, estava na hora de decidir.

“Sabemos o quanto nosso time é importante, forte e capacitado. A pré-candidatura do meu pai (Expedito Júnior) estava sendo esperada pela população de Rondônia. As pessoas confiam no trabalho dele, no meu e no de todos os candidatos do PSD. Decidimos caminhar ao lado do Léo Moraes nessas eleições por conhecer todo o seu projeto de governo e entender que um trabalho verdadeiro em prol da população sempre é feito em equipe”, enfatizou Netto.

Com essa novidade, o PSD confirma as pré-candidaturas ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

