PSD convoca convenção e Expedito Júnior pode ser o candidato da Frente Democrática ao Senado por Rondônia, diz site

Porto Velho, RO – O site Extra de Rondônia, do Cone Sul, divulgou documento oficial do PSD convocando sua convenção para o dia 04 de agosto, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em Rolim de Moura, a partir das 09h [clique e veja a íntegra] .

O Edital é assinado pelo deputado federal Expedito Netto, presidente regional da legenda.

A notícia indica ainda:

“Neste sentido, espera-se a homologação da candidatura de Expedito Junior ao Senado Federal, mas ainda há um suspense acerca de onde o PSD irá se acomodar com relação à sucessão estadual”, anota o Extra.

Que complementa:

“Com a reviravolta que houve tanto no acordo entre o PSD e o PL dias atrás, quando os liberais abriram mão de manter apenas a pré-candidatura de Expedito pelo grupo e lançaram o nome do empresário Jaime Bagattoli, somado aos acontecimentos na “Frente das Esquerdas”, onde o então pré-candidato ao governo Vínicius Miguel (PSB) abdicou do projeto em favor de Daniel Pereira (Solidariedade), que era o nome lançado por esta aliança para concorrer ao Senado, existe a tendência do PSD acabar se acertando com os esquerdistas”.

Outra possibilidade

O jornalista Sérgio Pires, na coluna Opinião de Primeira desta terça-feira (26) ( clique aqui para ler na íntegra ) trouxe a informação de que o nome mais provável para ser postulante ao senado pela Frente Democrática seria o de Benedito Alves (PDT).

Confira o tópico:

BENEDITO DEVE SER O NOME DA FRENTE POPULAR PARA DISPUTAR A CADEIRA AO SENADO

Benedito Alves, do PDT, deve ser mesmo o nome da Frente Popular, para a disputa ao Senado. Escolhido a dedo pelo senador Acir Gurgacz, presidente regional da sigla, Benedito foi procurado por Daniel Pereira, para conversar sobre o assunto. Nas redes sociais, fotos de ambos sorridentes, com textos de homenagens mútuas, praticamente referendam o acordo, que, por enquanto, não foi oficializado. Com a possibilidade concreta de que Benedito seja mesmo o candidato da Frente Popular, a nominata estará completa. Daniel e Anselmo de Jesus comandarão a chapa majoritária, com Benedito ao Senado. Para a Câmara Federal, a Frente apresentará nomes dos mais conhecidos em todo o Estado, como o da ex-senadora Fátima Cleide, do PT; do deputado federal e ex-prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif e do professor e advogado Vinicius Miguel. Além do Solidariedade, de Daniel e do PT de Anselmo, devem compor a federação de partidos de esquerda o PSB, o PSL e o Rede, entre outros. A Frente Popular já havia montado uma estratégia com Vinicius Miguel ao Governo e Daniel ao Senado, mas o PSB nacional não topou. Foi por isso que houve a troca de postos para a disputa.

Em outra passagem, o comunicador alega que o destino de Expedito Júnior seria uma incógnita por ora.

EXPEDITO É O ÚNICO NOME QUE NÃO CONFIRMOU AINDA SE CONCORRE OU NÃO EM OUTUBRO

Com a oficialização de Mariana Carvalho e a praticamente certa inserção de Benedito Alves no pacote de candidatos ao Senado, a corrida para a única vaga a que Rondônia tem direito, mais do que esquentou: está fervendo. Jaqueline Cassol está neste rol de candidaturas viáveis. Ela já está “fechada” com o candidato ao governo Léo Moraes, do Podemos e só poderia mudar de planos caso seu irmão, o ex-governador Ivo Cassol, entrasse na relação dos candidatos. Outro nome certíssimo na disputa é o do megaempresário Jaime Bagattoli, cujo candidatura será oficializada na convenção do seu partido, dia 5 de agosto, na Capital. O quinto rondoniense nessa corrida é o ex-ministro Amir Lando, que pode ser referendado pelo MDB em sua convenção desta quinta, dia 28. Até este momento, são estes os cinco nomes mais quentes que já estariam definidos para a corrida senatorial. Contudo, nessa relação, está faltando um nome poderoso. Expedito Júnior ainda está pensando se entra ou não na corrida pelo Senado. Ele está no PSD, partido que no Estado é presidido por seu filho, o deputado federal Expedito Netto, candidato à reeleição, mas que desde que a união com o PL não foi possível, estariam repensando se concorre ou não. Se ele entrar, o quadro é um. Sem ele, é outro. Faltam poucos dias para a decisão.

Extra de Rondônia com informações do rondoniadinamica