PSD pode lançar prefeito de Cacoal ao Governo de Rondônia; Fúria deve aumentar pluralidade no pleito Reunião com o ex-senador Expedito Júnior e seu filho, Netto, reforçou a possibilidade

Porto Velho, RO – O site Extra de Rondônia, de Vilhena, veiculou matéria falando sobre possível postulação do prefeito de Cacoal, Adaílton Fúria, do PSD, ao Governo de Rondônia.

Fúria se reuniu com o ex-senador Expedito Júnior e o filho dele, Netto, deputado federal, a fim de definir os próximos passos na vida pública.

A notícia indica ainda que o gestor pode apresentar sua carta de renúncia ainda nesta sexta-feira (01).

Tudo dependeria, segue a veiculação, do governo federal em relação a incluir Marcos Rogério, senador do PL, em um dos Ministérios ou não.

Até agora, o presidente Jair Bolsonaro, correligonário do congressista, não bateu o martelo a respeito. Logo, por ora, apesar de surgir ao lado dos deputados federais Léo Moraes, do Podemos, e Jaqueline Cassol, do Progressistas, ainda há a possibilidade de Rogério lançar-se ao pleito postulando a sucessão de Coronel Marcos Rocha, do União Brasil.

rondoniadinamica