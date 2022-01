PT fala de Léo Moraes, Confúcio Moura e Daniel Pereira para governo, mas esbarra nas federações partidárias As federações permitem que dois ou mais partidos atuem de forma unificada durante as eleições e na legislatura, devendo permanecer juntos por, no mínimo, quatro anos.

No fim do ano passado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou as resoluções sobre a escolha e registro de candidaturas para as eleições de 2022. Dentro das regras estão as chamadas federações partidárias.

Para serem registradas conjuntamente pela Justiça Eleitoral, as legendas devem antes constituir uma associação registrada em cartório de registro civil de pessoas jurídicas, com aprovação absoluta de seus órgãos regulatórios.

É justamente essa reforma para as eleições do ano que vem que pode complicar a vida de candidatos e partidos. Maioria dos filiados do Partido dos Trabalhadores de Rondônia diverge desse modelo eleitoral. Assim como a executiva nacional do partido, que também sofre pressões de possíveis aliados para aderir às federações.

O PAINEL POLÍTICO conversou com o presidente estadual do PT em Rondônia, Anselmo de Jesus (foto em destaque – com mandato de 2020-2023), sobre essas mudanças, quem o partido tem interesse em fazer alianças e como será o palanque do ex-presidente Lula que deve visitar a região Norte em março deste ano e estender agenda até Rondônia.

Para o governo do estado, um dos nomes que passa pela mente dos petistas rondonienses é o do senador Confúcio Moura (MDB).

“Nós já fizemos parte do governo Confúcio Moura (2011-2018) duas vezes. Não é que somos chegados ao PMDB, porque eles foram causadores do golpe da Dilma (Rousseff [2005 – 2010]). Confúcio é uma pessoa que tem uma lógica de direita, mas tem uma sensibilidade muita parecida com a da gente. Pra nós é uma candidatura que eu acho que não teria dificuldade de passar no partido”, argumenta Anselmo.

Outro nome no radar dos petistas é de Jesualdo Pires (PSB), ex-prefeito de Ji-Paraná. “Jesualdo hoje fosse um candidato ao governo do PSB, a gente não teria dificuldade de conversar com ele. não”.

E também Daniel Pereira, que foi governador de Rondônia e após sair do cargo assumiu a superintendência do Sebrae. “Também não teríamos dificuldade de trabalhar com ele. Andei conversando com ele esses tempos e me disse que ‘se fosse dentro de uma federação, ele até toparia também’. E eu acho que podemos discutir isso com ele, sim”.

O deputado federal Léo Moraes (Podemos) é outro nome que agrada o PT e já houve conversas sobre composição partidária para governo no passado. Mas para essa dobradinha vingar, Léo teria que deixar o partido que é o mesmo do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que sentenciou Lula à prisão e é pré-candidato à presidência da República.

“Com Moro lá não tem como, hoje. Até por que ele (Léo Moraes) não vai vir fazer campanha e defender o Lula aqui. Ele tem até abril para sair do partido que está hoje. Se sair, é possível discutir, sim. Ele é muito sensível à pauta dos trabalhadores.”, disse Anselmo de Jesus.

“A gente tem dificuldade de dialogar com Hildon Chaves por que ele tá no PSDB. Mas vejo que dentro desse processo de redemocratização do país, o PSDB é o pilar central e dialogamos, sim, se for o caso”.

“Ivo Cassol a gente tem dificuldade de dialogar. Ele é muito inseguro. Uma hora está com Bolsonaro, outra hora não está. Convicção que tenho é que se ele for candidato vai ser Bolsonarista”.

Anselmo diz que não há nenhuma possibilidade de composição política com o atual governador Marcos Rocha e o senador Marcos Rogério.

“Eu acho ele (Marcos Rocha) muito frio e sem iniciativa. Tem dificuldade de apresentar coisas novas e tocar as pautas dos mais necessitados. Ele acabou muitos programas sociais”, comentou Alselmo, apesar do PT não ter iniciativas de oposição ao governo.

“O Marcos Rogério é muito difícil. Ele vendia propaganda de rádio em uma bicicletinha. Antes de terminar o mandato ele já tava andando de avião. Agora alguém me dizer que com salário de deputado (federal) compra avião, compra fazenda, eu duvido”.

As decisões dentro do PT nacional sobre se vão adotar o sistema de federação, deve ocorrer nos primeiros meses iniciais deste ano. Até essa decisão ser fechada em Rondônia há muitas incertezas para a esquerda.

O partido que tinha nominatas completas até o fim do ano passado, antes das reformas eleitorais, agora se vê no escuro e sem rumos.

O PT assume que tem dificuldade de fazer campanha eleitoral para Lula em Rondônia, mesmo com ele liderando pesquisas nacionais, mas diz que fará esforços unificados com sua base e militância.

Via Alan Alex / PainelPolítico