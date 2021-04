PT vive tensão com chance de Lula sofrer novas condenações

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta quarta-feira (14), a liminar do ministro Edson Fachin que cancelou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento tem gerado apreensão nas lideranças do PT.

Os políticos temem que a liminar seja mantida, mas que futuros debates sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro percam o objeto. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

A decisão temida pelas lideranças contemplaria os dois lados da moeda, o que deixaria a situação de Lula indefinida para 2022. Embora mantenha os direitos políticos, o ex-presidente poderia sofrer novas condenações que impediriam uma candidatura à presidência nas próximas eleições.

Apenas se Moro no futuro for considerado suspeito, como ocorreu no caso do triplex do Guarujá, todas as eventuais provas dos processos serão anuladas.