PTB faz convenção, lança candidatos, mas Capixaba diz que partido ainda não definiu apoio ao Governo e Senado

Nem Governo, nem Senado. O PTB, que realizou sua convenção neste sábado, confirmou suas nominatas para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa, mas o presidente regional da sigla, o ex-deputado federal Nilton Capixaba (FOTO), afirmou que ainda não há definição para a formalização de apoio de alguma nome nem ao Governo e nem ao Senado.

Há alguns dias, era voz corrente nos bastidores que o PTB teria fechado acordo com o projeto de reeleição do governador Marcos Rocha, mas Capixaba preferiu não confirmar nada, por enquanto.

Segundo ele, as conversações continuam e o aval do partido que comanda no Estado aos postulantes ao Palácio Rio Madeira e ao Senado Federal será dado “na hora certa”. O próprio Capixaba elabora a relação de nomes da sigla para a Câmara Federal.

Para a Assembleia Legislativa, o principal destaque petebista é o duas vezes vereador Aleks Palitot, um dos postulantes mais fortes para uma das 24 cadeias na ALE. Aliás, por muito pouco ele não se elegeu em 2018.

Também estão na relação dos candidatos ao parlamento estadual, entre outros, o ex-deputado Edevaldo Soares; o vereador dr. Paulo, de Cacoal; Matheus da Rondônia, filho do atual deputado Geraldo da Rondônia; o ex-secretário municipal de Vilhena, Jair da Agricultura; Ana da Enfermagem, de Porto Velho; Pedro Fernandes, de Cujubim; Marcão da Nova Mamoré; Adailto do Posto, de União Bandeirantes e José Messias, ex-vereador de Rolim de Moura. Capixaba não disse ainda quando será anunciada a decisão do partido sobre os apoios que ainda não foram definidos.

Por Sérgio Pires