Publicitária sem comorbidades morre aos 22 anos de Covid-19

A publicitária Jéssica da Silva Sinn, de 22 anos, sem comorbidades, morreu na última segunda-feira (31), vítima da Covid-19. Durante três dias, a jovem ficou internada no Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora, localizado em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Segundo o G1, a vítima deu entrada no hospital com sintomas da doença no fim de semana. De acordo com o hospital, o quadro de saúde de Jéssica se agravou e ela teria de ser transferida, já que a unidade de saúde não tem Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A garota foi levada para a sala de emergência, para esperar uma ambulância e ser encaminhada ao Hospital Doutor Waldomiro Colautti, em Ibirama, mas morreu antes de conseguir chegar ao local.

Sinn era recém-formada em publicidade e propaganda pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb), na mesma região. De acordo com a instituição, a colação de grau foi on-line, em agosto de 2020.

Istoé

foto ilustrativa