Qual é o melhor esquema tático para Messi no PSG? Mauricio Pochettino tem diversas opções para acomodar o melhor jogador do mundo num elenco cheio de craques

É possível dizer que, com a estrondosa contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino realiza o sonho de qualquer técnico no mundo.

Ele terá o melhor jogador do mundo num ataque que conta com o melhor brasileiro em atividade, atualmente um francês que decidiu a última Copa do Mundo, um zagueiro extremamente campeão e jogadores de alto nível e que são titulares em suas seleções, além de gordos salários em dia, CT moderno e infra-estrutura completa para ganhar o que vier pela frente.

O desafio, agora, é encaixar Messi junto de Neymar, Mbappé e Di María, além de arrumar espaço para jogadores que em qualquer time do mundo seriam titulares, como Rafinha, Wijnaldum, Verratti, Herrera e Paredes. O problema parece ser um só: apenas onze podem entrar em campo.

+ Abraços, exames, academia e, enfim, bola no pé: o primeiro dia de trabalho de Messi no PSG

+ Sergio Ramos dá boas-vindas a Messi no PSG: “Quem diria, não é verdade?”

+ Messi e Neymar se juntam no PSG para reeditar parceria de sucesso

Para facilitar a missão, elencamos alguns esquemas táticos que podem ser usados por Pochettino na temporada. Um adendo: é muito provável que o PSG não tenha exatamente um time titular, já que o argentino – o treinador – é, como qualquer técnico no mundo, adepto do rodízio e de variações de desempenho que possam acontecer na temporada.

Veja Verratti: talentoso ao extremo, mas muitas vezes inconstante. E Mbappé, que sofreu com lesões e pode sair para o Real Madrid?

Fato é que sobram opções. Vamos a elas:

Um 4-2-3-1 que reúne o máximo de talento no ataque

Nos últimos anos, Messi é cada vez mais um playmaker – o meia que joga e faz o time jogar. Com Di María na ponta e Neymar mais avançado, ou até Mbappé na referência e o brasileiro preenchendo o setor esquerdo, como jogou no Barcelona, um 4-2-3-1 parece ser a melhor alternativa para encaixar o quarteto mais talentoso do PSG. Kurzawa e Hakimi, outra contratação, fariam as laterais, com Verratti e Wijnaldum como volantes.

Com três zagueiros, trio de ataque mais próximo

Pochettino pode montar também um 3-4-3, com Bernat e Hakimi como alas, dando amplitude nos momentos que o time se organiza ofensivamente. Ney, Messi e Mbappé ficariam por dentro, se movimentando o tempo todo e podendo receber passes até dos zagueiros, uma vez que a postura do PSG contra qualquer time do planeta será de propor no campo adversário. Será que dá para colocar Di María como ala?

Meio reforçado e força nas transições, como na última temporada

Pochettino é um técnico que preza por um futebol de transições ágeis e passes para frente na retomada da bola. Foi assim que seu Tottenham foi competitivo durante anos, e assim que jogou boa parte da última temporada. Dá pra imaginar um meio reforçado com Paredes como primeiro volante e novamente o trio na frente, sem voltar tanto. Aí, os volantes teriam que marcar o lado da bola, o que foi comum na temporada. A pergunta continua: dá para adaptar Di María como volante?

Di María na ala e Messi como autêntico falso-nove

Vamos resolver o “problema” Di María: entra na ala esquerda, e ele que se vire para adaptar. Se Kuyt conseguiu com Van Gaal, ele consegue. Novamente com três zagueiros, Pochettino pode posicionar Messi mais à frente, como o autêntico falso nove que fica mais avançado sem a bola e recua para armar e entrar na área com ela. As opções de passe do craque? Apenas Neymar e Mbappé…

Via Globoesporte.com