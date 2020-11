Quarta, 25 de Novembro de 2020 – 14h21 Esportes norte-americanos crescem e ganham cada vez mais espaço no país

A internet possibilita o acesso a diversos tipos de curso, como os digitais da Biblioteca Viveiros das Letras, e com poucos cliques é possível encontrar desde programas voltados a iniciantes que querem começar a apostar até cursos mais avançados. Fatos que têm feito com que o mercado de apostas esportivas nacional sempre esteja em constante evolução.

No futebol americano não é diferente. Em 2020, o Brasil se consagrou como o terceiro maior consumidor da modalidade e tudo indica que esse esporte é o que mais cresce no país. Já são mais de 15 milhões de torcedores brasileiros acompanhando os 32 times da NFL (National Football League) – atrás apenas dos Estados Unidos (115 milhões) e do México (23,3 milhões).

Para se ter uma ideia da força da presença do esporte por aqui, basta mencionar que segundo Rodrigo Vicentini, chefe da liga norte-americana de basquete no Brasil, o país está atrás apenas dos Estados Unidos e da China em relação à importância do mercado.

Em 2019, o basquete atingiu um número histórico de fãs e segundo dados divulgados pela pesquisa Ranking dos Esportes do Ibope Repucon, em conjunto da Sponsorlink, o Brasil já conta com mais de 40 milhões de entusiastas espalhados por todos os cantos do país.

Número de transmissões e espectadores aumentou consideravelmente



Além da chegada das apostas esportivas e do fantasy, que atraem até mesmo entusiastas que não costumavam se interessar por esportes, um dos grandes fatores responsáveis pelo crescimento dessas modalidades é o aumento do número de transmissões realizadas na televisão e na internet.

Esse, inclusive, é um ótimo exemplo de feedback positivo, já que quanto mais transmissões são realizadas mais fãs são atraídos por esses esportes e vice-versa.

Os dados da ESPN, principal difusora dessas modalidades no país, chegam a impressionar. Entre 2014 e 2018, o futebol americano cresceu mais de 20% ao mês, totalizando um aumento de 78% em apenas quatro anos.

Os números em relação à NBA (National Basketball Association) são similares. Somente em 2019, o Brasil apresentou um crescimento de mais de 30% no número de fãs que acompanham regularmente as partidas da modalidade.

O interesse pelos esportes também faz com que haja produção de conteúdo inédito relacionado a eles. A conta do Instagram do ESPN League, programa da emissora dedicado ao assunto, possui mais de 25 mil seguidores, enquanto a do Twitter apresenta mais de 51 mil.

Outros conteúdos, como o documentário The Last Dance, que conta a história do último ano da carreira de Michael Jordan no Chicago Bulls e foi produzido pela ESPN em conjunto com o Netflix, também chamaram a atenção do público nacional. A produção foi tão bem avaliada pela crítica que chegou a ganhar um Emmy.

A Amazon Prime, que chegou ao Brasil em 2016, também conta com diversas séries, filmes e documentários relacionados a esses esportes, com destaque para a série documental All or Nothing, que a cada ano acompanha a jornada de um dos times da NFL durante a temporada e proporciona uma visão exclusiva do futebol americano.

Futuro promete números ainda melhores

O crescimento dos últimos anos foi impulsionado por diversos fatores, sendo que os principais foram as apostas esportivas, a modalidade fantasy, o aumento do número de transmissões e ofertas de programas, que devem continuar atuando de forma significativa nos próximos anos.

Sendo assim, tudo indica que os números atrelados aos principais esportes norte-americanos no país devem crescer ainda mais no futuro e contar com um espaço cada vez maior na vida dos brasileiros.

Fonte: rondoniagora