Quase 100 mil doses de vacina contra a covid-19 foram aplicadas na Região do Café de Rondônia

O Governo de Rondônia tem garantido celeridade na distribuição de vacinas contra a covid-19 aos municípios do Estado. A 2ª Gerência Regional de Saúde, localizada em Cacoal e que atende a Região do Café, também tem recebido do Executivo Estadual as doses de imunizantes e, consequentemente, distribui as vacinas para os municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do OestMinistro Andreazza, Parecis, São Felipe D’Oeste e Primavera de Rondônia.

O trabalho tem sido contínuo e, até a manhã desta terça-feira, dia 13 de julho, os sete municípios que compõem essa região do Estado somavam 92.408 doses aplicadas. Deste total, 68.321 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 24.087 já concluíram o ciclo vacinal completo, ao receberem a segunda dose ou sendo vacinadas com dose única do imunizante.

Todas essas informações são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Vacinômetro SUS, que reúne todos os dados e informações sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19.

“O Governo de Rondônia tem sido muito célere na distribuição das doses enviadas pelo Governo Federal. Na Região do Café, assim que as novas remessas chegam à 2ª Gerência Regional de Saúde, em Cacoal, são imediatamente disponibilizadas aos sete municípios atendidos. Vale ressaltar que a quantidade de doses disponibilizadas aos municípios é sempre proporcional à sua população”, destaca o secretário regional do Governo, José Moura.

Governo de Rondônia recebe as vacinas e de imediato distribui aos municípios

Do total de doses aplicadas na Região do Café, 40.256 doses foram da Coronavac; 37.694 da AstraZeneca; 11.015 da Pfizer e 3.443 doses da Janssen.

O município com o maior número de doses aplicadas é Cacoal, com 51.066 pessoas vacinadas. Até a manhã desta terça-feira, segundo os dados do SUS,13.550 cacoalenses já contavam com o esquema vacinal completo contra a covid-19.

Confira mais informações sobre as doses aplicadas nos municípios da Região do Café, até a manhã desta terça-feira (13), de acordo com os dados disponíveis no Portal Localiza SUS:

Cacoal – Total de doses aplicadas: 51.066/ 1ª dose: 37.516 / 2ªdose: 11.724 / dose única: 1.826 (23.038 doses da Coronavac; 20.951 doses da AstraZeneca; 1.826 da Janssen e; 5.251 doses da Pfizer);

Primavera de Rondônia – Total de doses aplicadas: 2.218 / 1ª dose: 1.724 / 2ª dose: 494 (1.046 doses da Coronavac; 1.041 doses da AstraZeneca; 0 da Janssen e; 131 doses da Pfizer).

Por Giliane Perin/Secom

Publicada em 14/07/2021 às 10h26