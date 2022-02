Quase 80% da rede hoteleira do Rio está ocupada para o carnaval O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, está otimista em relação ao feriado de carnaval, porque a boa ocupação atual dos hotéis dá seguimento ao que ocorreu desde o réveillon, por conta dos turistas nacionais.

Até o momento, a rede hoteleira do município do Rio de Janeiro registra média de 78,01% dos quartos reservados para o período de 26 a 28 de fevereiro. A informação foi divulgada hoje (25) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

As regiões de Ipanema/Leblon e Barra/Recreio/São Conrado superam a média, com 86,47% e 82,47% de ocupação, respectivamente. Em terceiro lugar, aparecem Leme/Copacabana, com 74,95%, seguidos de centro (74,74%) e Flamengo/Botafogo (72,66%).

No interior, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (Abih-RJ), a rede hoteleira tem média de 78,48% dos quartos reservados.

A oitava colocação revela também empate entre Miguel Pereira e Teresópolis, com 69,40%, cada. Valença/ Conservatória estão na nona posição, com 69,30%, seguidos por Nova Friburgo (68,60%) e Itatiaia/ Penedo (65,20%), em último lugar.

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, está otimista em relação ao feriado de carnaval, porque a boa ocupação atual dos hotéis dá seguimento ao que ocorreu desde o réveillon, por conta dos turistas nacionais.

“A expectativa é de que, mesmo com o adiamento dos desfiles e a suspensão dos blocos de rua, a ocupação no feriado momesco chegue a 85%, pois ainda há muitas reservas chegando. Afinal de contas, no ano passado, quando tivemos um carnaval sem folia de rua e desfiles, o Rio de Janeiro registrou 80% de taxa ocupação hoteleira”, lembrou Lopes.

Lopes ressaltou que, além de belezas naturais, como praias e florestas urbanas, o avanço da vacinação contribui para o turismo na capital, junto com as ações empreendidas pelo setor hoteleiro para a segurança sanitária.

A maioria dos hóspedes é composta de turistas nacionais. A taxa de câmbio desfavorável levou os brasileiros a optar por viagens dentro do próprio país. “Além disso, muitos deram preferência a meios de transporte rodoviários. Os dois motivos, aliados à nossa proximidade com os principais destinos emissores de turistas, devem manter alta a procura por nossa cidade.”

O presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel, as taxas de ocupação hoteleira no feriado de carnaval no interior do estado são motivo de animação. “As cidades com atrativos de praias estão na liderança, como era de se esperar no verão. Com o avanço da vacinação, os brasileiros decidiram viajar mais e em curtas distâncias, o que privilegia o interior fluminense, que tem experiências para todos os gostos. Como muitos decidem em cima da hora, acreditamos que essa ocupação aumentará ainda mais, podendo chegar, na média geral, a 85%.”