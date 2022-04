Escola do Legislativo dá início a quatro cursos

Dezenas de alunos participam de cursos que foram iniciados na manhã de segunda-feira (25), na sede da Escola do Legislativo (EL), que pertence à Assembleia Legislativa (Ale), em Porto Velho. Foram iniciadas cinco disciplinas, com algumas terminando esta semana e outras que só serão concluídas no próximo mês de maio.

Em dois horários estão sendo aplicadas a disciplina de Informática Básica, a duas turmas com 40 horas/aula cada uma, nos horários das 8h às 10h e das 10h15 às 12h15. O curso de Informática será encerrado somente no dia 27 de maio, porque na próxima semana não serão ministradas aulas na escola, devido ao 3º Fórum dos Legisladores Municipais, que será realizado nos dias 3, 4 e 5 do próximo mês na Assembleia Legislativa.

Os cursos de Oratória – Comunicação de Alto Impacto (20 horas/aula), e de Planejamento e Organização de Eventos/Oficina (16 horas/aula), estão sendo ministrados das 8h às 12h. No período da tarde (14 às 18h) são aplicadas aulas de Desenvolvimento de Competências Direcionadas à Qualidade do Serviço Público (20 horas/aula) e de Consultoria de Bens e Serviços – Técnicas de Vendas (20 horas/aula).

O objetivo da escola dos deputados é aprimorar a mão de obra do servidor da Ale-RO, mas também são atendidos os demais segmentos como câmaras de vereadores, prefeituras, autarquias, Ministério Público (federal e estadual). Os cursos são gratuitos e na ocasião da matrícula, o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g para o Banco de Leite. O total arrecadado é distribuído a entidades assistenciais, cadastradas na EL, que atendam crianças acima de 1 ano e a idosos.

Todas as semanas a EL capacita um número significativo de servidores públicos, inclusive com a entrega de certificados de conclusão dos inúmeros cursos que oferecemos. “Mas a comunidade também é atendida com as vagas remanescentes, graças ao apoio da Mesa Diretora da ALE-RO, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos), um incentivador da Escola”, diz o diretor-geral, Fábio Ribeiro.

Texto e foto: Escola do Legislativo – Assessoria de Imprensa