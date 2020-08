Queda de helicóptero no rio Tennessee faz um morto; veja vídeo

Um helicóptero caiu no final da tarde desta segunda-feira (3), no rio Tennessee, junto a Knoxville, nos EUA.

A bordo do aparelho, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), estavam quatro pessoas. O acidente aconteceu pelas 19h30 (hora local), sendo que três dos tripulantes foram resgatados por um barco um pouco depois.

Mais tarde, o corpo do quarto elemento foi retirado da água.

A identidade das vítimas não será revelada e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está investigando a causa do acidente.

No local estiveram os bombeiros e a polícia de Knoxville. As operações de buscas contaram com o apoio de um barco e de um helicóptero.

Multiple agencies are working a helicopter crash in the Tennessee River between Alcoa Highway and Sequoyah Hills. Please stay away from the area as emergency crews respond for rescue efforts. We will update as more information becomes available. pic.twitter.com/fDEW8u5FE5

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) August 4, 2020