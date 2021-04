Queiroga pede que países doem vacinas ao País e nega atraso na imunização

Queiroga disse que o governo brasileiro entende que as vacinas são um “bem público global”, após citar discussões sobre a quebra de patentes relacionadas aos imunizantes na Organização Mundial do Comércio (OMC)

O Ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga defendeu o “acesso justo e equitativo” de vacinas contra a covid-19, e pediu que países com estoques em excesso de imunizantes comecem a doar doses ao Brasil “o quanto antes possível”, durante discurso em coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta sexta-feira, 30.

Na mesma linha, Queiroga disse que o governo brasileiro entende que as vacinas são um “bem público global”, após citar discussões sobre a quebra de patentes relacionadas aos imunizantes na Organização Mundial do Comércio (OMC), as quais são acompanhadas pela pasta, segundo o ministro. De acordo com ele, “o Brasil pode mais” e “tem capacidade de vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia”.

Ainda assim, Queiroga se disse otimista com a perspectiva de imunização no País, ao projetar que é possível que toda a população brasileira seja vacinada até o fim de 2021. Ele negou, ainda, qualquer atraso no programa nacional de imunização. “Começamos (a vacinar) assim que lei permitiu”, declarou o ministro, antes de celebrar o acordo com a farmacêutica Pfizer por 100 milhões de doses de seu imunizante contra a covid-19, cujo primeiro lote, de 1 milhão de doses, chegou ao Brasil na noite desta quinta-feira, 29.

