Energisa apresenta balanço de investimentos de três anos de atuação no estado para empresários de Rondônia R$ 1,7 bilhão investido em expansão da rede elétrica, aumento de capacidade e segurança energética para fomentar o desenvolvimento

Em evento realizado nesta segunda-feira (09) na Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero), o diretor presidente da Energisa, André Theobald, apresentou um balanço dos investimentos da empresa em Rondônia desde que o Grupo assumiu a concessão de distribuição no estado, em outubro de 2018. O executivo destacou os investimentos de R$ 1,7 bilhão que serão realizados até o fim do ano e os impactos para a população e o setor produtivo, como as indústrias de frigoríficos, laticínios e de mineração.

“Quando chegamos ao estado, no fim de 2018, desenhamos um plano de transformação da infraestrutura elétrica com objetivo de apoiar o desenvolvimento de Rondônia. O que podemos dizer é que ao final dessa etapa não faltará mais energia para quem quer investir no estado”, disse Theobald.

De acordo com o diretor presidente da Energisa, nesses três anos, todos os 52 municípios de Rondônia receberam investimentos. O diretor técnico da empresa, Fabricio Sampaio, destacou os investimentos em quatro regiões: os municípios da BR-429, os distritos de Porto Velho, a região do Vale do Anari, e a região de Ariquemes, onde a Energisa acaba de entregar a subestação de Bom Futuro, viabilizando a retomada da produção mineral de cassiterita.

“São polos econômicos importantes, onde atendemos demandas antigas da indústria e do agronegócio”, disse Sampaio, que exibiu vídeos para ilustrar o impacto para o setor de mineração e para a indústria de laticínios.

Para o presidente da Fiero, Marcelo Thomé, as perspectivas são muitos boas para a indústria. “Os investimentos feitos pela empresa na expansão da rede e na melhoria do sistema permitiu que as indústrias de Rondônia passassem a dispor de uma energia equilibrada, segura, para poder aumentar sua produção, investir gerando mais emprego e renda para a população”, afirmou. Thomé também destacou a importância da parceria entre Energisa e Senai para formação de profissionais para atuar no setor elétrico.

Impacto social

Theobald também destacou o impacto social dos investimentos e da gestão da empresa. Segundo ele, o acesso a programas sociais, como a Tarifa social de energia elétrica, a tarifa verde e o programa de eficiência energética, mais que triplicou. Além disso, a empresa já incluiu cerca de 60 mil novos clientes no mercado de energia elétrica, o que equivale a aproximadamente 200 mil pessoas.

“Muitas dessas pessoas tinham energia de forma irregular, por meio de rabichos. Era uma energia ruim, de má qualidade, que não permitia nem a ligação de uma máquina de costura. A transformação que buscamos vai além de construir rede de energia, é a que melhora a qualidade de vida da nossa população, que fomenta o desenvolvimento, o empreendedorismo, gera empregos e renda de forma sustentável”, concluiu Theobald. Os detalhes dos investimentos da empresa em Rondônia estão disponíveis no portal www.energisajuntos.com.br

Por Tamiris Barcellos Ribeiro Garcia