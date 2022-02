Radialista Fábio Camilo descobriu que a reunião de Bolsonaro seria no Acre Ninguém sabe do que trataram nessa reunião com o presidente peruano

Ninguém sabe do que trataram nessa reunião com o presidente peruano

Ainda no Podcast do Nahoraonline, o ex-governador Daniel Pereira, afirmou que ouviu a informação do radialista Fábio Camilo que descobriu em furo de reportagem, que o presidente Jair Bolsonaro, a princípio iria realizar a reunião com o presidente do Peru, Pedro Castillo, em Rio Branco (AC) e não em Rondônia.

A estratégica mudança se deu pelo fato do atual governador do Acre, Cameli, estar envolvido com esquemas descobertos pelo Coaf, e, por conta disso, não quis se aproximar mais para não respingar em seu governo.

Para Rondônia esse encontro com o presidente peruano está cercado de mistério, porque até o momento a pauta da audiência não havia sido divulgada, ficando desconhecido os assuntos a serem tratados.

Veja o vídeo:

Nahoraonline