Radialista Fábio Camilo passa por cirurgia de emergência e segue se recuperando

O radialista Fábio Camilo, sentiu ontem à noite um desconforto abdominal e foi submetido a tomografia computadorizada no Pronto Socorro João Paulo II, que constatou a necessidade de procedimento invasivo, tendo sido imediatamente submetido a uma cirurgia para estancar um sangramento, provavelmente provocado por um osso ou espinha que tenha ingerido.

A cirurgia foi um sucesso e por medida de segurança e recomendação médica, foi para uma UTI de outro hospital para ser observado cumprindo protocolo pós-cirúrgico.

A esposa do radialista, que o acompanhou, agradece a todos os amigos que se empenharam para que Fábio fosse atendido e feito o procedimento médico.

A única reclamação feita foi com relação a uma recepcionista do João Paulo, Isabel, que Adriana, ao perguntar pelo estado de saúde do marido na manhã de hoje, foi tratada com grosseria, palavras indelicadas e com muita rispidez. Adriana, que é enfermeira, ficou bastante abalada com essa situação brutal e repudiou o ato de uma servidora que tem o dever de atender a todos com educação e informando o que se pede a cerca dos atendimentos médicos.

Carlos Terceiro, nahoraonline