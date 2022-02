Raupp comenta união política de governador com prefeito da capital e considera que dupla não é imbatível

Raupp comenta união política de governador com prefeito da capital e considera que dupla não é imbatível Alguns observadores acham que essa afirmativa é fruto de uma "ciumeira", já que Marcos Rocha chegou primeiro no acordo com Hildon

Alguns observadores acham que essa afirmativa é fruto de uma “ciumeira”, já que Marcos Rocha chegou primeiro no acordo com Hildon

Ao mesmo tempo em que na capital o governador Marcos Rocha e o prefeito Hildon Chaves promoveram evento para anunciar que caminharão juntos na sucessão estadual, o MDB de Rondônia também realizou movimentação política no município de Ouro Preto do Oeste no final da semana

E os reflexos do que aconteceu em Porto Velho foram sentidos no evento emedebista, tanto que já há manifestações de integrantes da legenda acerca da união entre Chaves e Rocha.

Um dos expoentes do MDB a se manifestar sobre o assunto foi o ex-governador Valdir Raupp, que declarou ser o fato relevante, e que tal pacto é, sem dúvida, uma força política a ser observada com atenção.

Mas ele acrescentou na fala que, mesmo forte, a dupla não é imbatível, independente da forma com a qual resolverem enfrentar o desafio da sucessão estadual.

Extra de Rondônia, com sub título do Nahoraonine