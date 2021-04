Reaberto agendamento para vacinação de idosos a partir de 65 anos na Capital

A prefeitura de Porto Velho continua a vacinação dos idosos com idade acima de 65 anos. O agendamento foi reaberto neste sábado (3) através do link https://imuniza.portovelho.ro.gov.br/agendamentovacina. A vacinação acontece a partir das 13h de segunda-feira (5) e segue até a sexta-feira (9) no Centro Universitário São Lucas – Campus 2.

Ao acessar o site para fazer o agendamento é necessário informar os dados pessoais, clicar na opção de local, escolher a data e o horário da vacinação conforme opções apresentadas.

Para garantir a vaga é preciso confirmar as escolhas no botão azul que aparece na parte inferior da tela. Idosos de 65 a 69 anos integram a segunda fase do Plano de Imunização e a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 11.542 pessoas nessa faixa etária.

A vacinação deste público iniciou no dia 30 de março e até o dia 1º de abril, cerca de 4.500 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina CoronaVac.

Na última quinta-feira (1º), Porto Velho recebeu 11.990 doses de vacina, sendo 10.090 da CoronaVac e 1.900 da Astrazeneca. No entanto, segundo Informe Técnico encaminhado pelo Ministério da Saúde, todas devem ser para aplicação da segunda dose. Para esta ação, a Prefeitura vai disponibilizar 3 mil doses remanescentes de ações anteriores para continuar a imunização deste público.

2° DOSE

Idosos e trabalhadores da saúde com data agendada no cartão de vacina para o período de 5 a 9 de abril também serão vacinados. Para estes casos, não é necessário agendamento, basta apresentar o cartão de vacina comprobatório da primeira dose e um documento com foto. A imunização da segunda dose ocorrerá a partir das 13h de segunda-feira (5) e segue até a sexta-feira (9) no Centro Universitário São Lucas – Campus 2.

VACINAÇÃO NOS DISTRITOS

A imunização da população segue acontecendo durante todo o feriado prolongado. Segundo a gerente da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, Porto Velho não parou de vacinar. “Nossas equipes de vacinação itinerante estão desde a Sexta-feira Santa nos distritos ao longo da BR-364 até Nova Califórnia e, também, no Baixo Madeira até Calama, vacinando inclusive todas linhas adjacentes”, explica a Elizeth.