Real Ariquemes e Guaporé levantam taças no mês de setembro Real Ariquemes conquistou o Sub-20 e o Feminino, enquanto que o Guaporé levantou a taça no Sub-13

O mês de setembro foi de conquistas no futebol rondoniense. Real Ariquemes, no Sub-20 e no Feminino, e Guaporé, no Sub-13, levantaram as taças em competições promovidas pela FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia).

O estádio Biancão recebeu no último dia 5 de setembro o duelo entre Villa Rondônia e Real Ariquemes. O Furacão do Jamari superou o Villa Rondônia por 3 a 0 e conquistou o título da competição, garantindo vaga nas disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Copa do Brasil em 2022. Terceiro colocado no Estadual da categoria, o Rondoniense também garantiu a segunda vaga do futebol rondoniense na Copa SP.

No período de 3 a 7 de setembro a cidade de Colorado do Oeste sediou a disputa do Campeonato Rondoniense Sub-13. 19 partidas movimentaram o município e, na decisão, o Guaporé superou o Avaí Rondônia por 3 a 1 no Módulo Esportivo, conquistando seu primeiro título.

Já último final de semana o futebol feminino esteve em alta na cidade de Cacoal. Com três clubes na disputa, Real Ariquemes e Barcelona travaram duelo pelo título na manhã de domingo. O Furacão do Jamari venceu por 2 a 0 no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal, e conquistou o tricampeonato na categoria. Como o Real Ariquemes está garantido no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 do ano que vem, o Barcelona assegurou presença na Série A3 em 2022.

“A Federação está cumprindo seu papel na promoção das competições ao longo do ano fomentando o nosso futebol. Em virtude da pandemia algumas competições não foram realizadas no ano passado, porém, neste ano, nosso calendário está sendo colocado em prática e seguindo todos os protocolos de saúde com o intuito de garantir à segurança de todos os envolvidos. Tivemos grandes jogos em todas as categorias”, ressaltou o presidente da FFER, Heitor Costa.

O ano de 2021 ainda reserva mais duas competições no calendário da FFER. O Campeonato Rondoniense Sub-15 será realizado no período de 8 a 12 de outubro em Rolim de Moura. Já o Sub-17 ainda terá seu cronograma divulgado pelo Departamento de Competições da entidade.

Via Alexandre Almeida/FFER