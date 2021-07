Real Ariquemes e Porto Velho ficam no empate no jogo de ida da final

Real Ariquemes e Porto Velho ficaram no empate na tarde desta quarta-feira em 1 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, em partida válida pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Rondoniense 2021.

Alex abriu o placar para o Real Ariquemes aos três minutos do segundo tempo. Mas, aos 49′, Keko deixou tudo igual no placar.

Com o resultado, quem vencer o próximo duelo fica com o título do Campeonato Rondoniense 2021. Caso ocorra novo empate, o duelo será decidido nas cobranças de penalidades.

As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Antes da final do Estadual, o Porto Velho tem compromisso no sábado contra o Gama-DF no estádio Aluízio Ferreira pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2021.

Via FFER