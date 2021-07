Real Ariquemes e Porto Velho iniciam decisão nesta quarta-feira

O Real Ariquemes recebe nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), o Porto Velho no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, pelo jogo de ida da final do Campeonato Rondoniense 2021. A partida será transmitida pelo Facebook da FFER.

No último domingo, o auditor do Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Paulo Sérgio Feuz, despachou o pedido de reconsideração da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia). Considerando o dano que a suspensão da final do Rondoniense poderia causar, o relator do processo acolheu o pedido de reconsideração e revogou o efeito suspensivo concedido ao União Cacoalense. Com isso, a Federação confirmou as finais entre Porto Velho e Real Ariquemes nos dias 7 e 14 de julho.

Pelo segundo ano seguido, Real Ariquemes e Porto Velho decidem o Campeonato Rondoniense. No ano passado, a Locomotiva da capital levou a melhor nos confrontos finais.

Para a partida desta quarta-feira foi designado o árbitro Angleisson Marcos Monteiro, que será auxiliado por Adenilson de Souza Barros e Reginaldo Alves de Melo, enquanto que o quarto árbitro será Jonathan Antero Silva.

Texto/Foto: Alexandre Almeida