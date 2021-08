Real Ariquemes e Villa Rondônia ficam no empate no jogo de ida da final no Sub-20

Real Ariquemes e Villa Rondônia ficaram no empate na tarde deste sábado em 1 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, pelo jogo de ida da final do Campeonato Rondoniense Sub-20.

Ainda no primeiro tempo, Juninho abriu o placar para o Real Ariquemes. Mas, aos 35′, César deixou tudo igual.

Com o resultado, quem vencer o próximo duelo garante o título do Estadual Sub-20. Caso ocorra novo empate, a partida será decidida nas cobranças de penalidades.

As duas equipes retornam a campo no próximo domingo (05/09), às 15h30 (horário de Rondônia), no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Por Alexandre Almeida/FFER