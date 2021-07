Real Ariquemes pode ter baixa contra o Fluminense

O Real Ariquemes pode ter uma baixa para a partida de domingo diante do Fluminense-RJ pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Trata-se da zagueira Dulce, que sentiu lesão no último jogo e pode desfalcar o Furacão do Jamari em partida que vale vaga nas quartas de final da competição nacional.

“A Dulce provavelmente não esteja disponível após ter constatado uma lesão no jogo contra o Fluminense”, pontuou o técnico Paulo Eduardo.

O treinador do Real Ariquemes avaliou o revés no último domingo para o Fluminense por 2 a 1 fora de casa. “Foi um boa partida, tínhamos o objetivo de não tomar gols e trazer um resultado positivo pro Valerião. Com o resultado negativo agora precisamos reverter o placar e com isso temos a necessidade de ter uma equipa mais propositiva nesta partida de domingo”, destacou.

Paulo Eduardo acredita no desempenho de suas atletas para buscar a classificação no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. “Sabemos do nosso potencial e da qualidade do nosso grupo. Com isso somos conscientes que temos plenas condições de ter um placar favorável diante da equipe do Fluminense”, disse.

A provável formação para a partida de domingo será: Yasmin; Renata, Loira, Katty e Bia; Dulce, Maria, Larisse e Leila Weber; Monique e Thaynara.

O Real Ariquemes recebe no domingo, às 15h30 (horário de Rondônia), o Fluminense-RJ no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Via Futebol do Norte