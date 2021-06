Real Ariquemes realizará seletiva para formação do elenco Sub-20

No dia do teste, o atleta deverá levar o atestado médico escrito (apto à prática do futebol), cópia da identidade da mãe ou do pai além da identidade do atleta

O Real Ariquemes realizará uma seletiva de atletas na quinta-feira, às 14 horas (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, visando a formação do elenco para a disputa do Campeonato Rondoniense Sub-20, que está previsto para iniciar no dia 10 de julho.

O “Peneirão” será para atletas nascidos nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004 e contará com as participações do gerente das categorias de base, João Brustolon; do gerente de futebol, Alisson Albino além do técnico Odilon Júnior.

No dia do teste, o atleta deverá levar o atestado médico escrito (apto à prática do futebol), cópia da identidade da mãe ou do pai além da identidade do atleta.

Mais informações sobre o Peneirão poderão ser obtidas através dos telefones: (69) 98484-6162 e/ou (69) 99927-0679.

Via Futebol do Norte