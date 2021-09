Real Ariquemes vence Villa Rondônia e conquista título do Rondoniense Sub-20 Furacão do Jamari vai representar Rondônia na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil Sub-20 em 2022

O Real Ariquemes venceu neste domingo o Villa Rondônia por 3 a 0 no estádio Biancão, em Ji-Paraná, e conquistou o título do Campeonato Rondoniense Sub-20. A partida foi válida pelo jogo de volta da decisão da competição de base.

Os gols da vitória do Real Ariquemes foram marcados por Luan Pablo, Luiz Boone e Felipe.

Com o resultado, o Real Ariquemes fez 4 a 1 no placar agregado e faturou o título do Campeonato Rondoniense Sub-20. O Furacão do Jamari vai representar o Estado de Rondônia nas disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e Copa do Brasil Sub-20 em 2022.

O Jogo – As duas equipes fizeram um primeiro tempo bastante pegado. O Villa Rondônia assustou primeiro logo aos dois minutos com Lúcio, que finalizou de fora da área e acertou a trave. No minuto seguinte, Zé Henrique chegou a marcar de cabeça, porém o árbitro Fledes Rodrigues Santos assinalou infração no lance. Aos 44′, após cruzamento, Luiz Boone recebeu dentro da área e bateu por cima do gol.

Na volta do intervalo, o Villa Rondônia foi ao ataque em busca do gol. Aos 52 segundos, Ricardinho recebeu em velocidade, porém o goleiro Evan acabou interceptando a trajetória da bola. Aos 16′, após cobrança de escanteio, Luan Pablo cabeceou e abriu o placar para o Real Ariquemes. O gol deu tranquilidade ao Furacão do Jamari que passou a explorar os contra-ataques. Aos 36′, Luiz Boone passou pelo goleiro Darlon e marcou o segundo gol. Aos 41′, Tiago chutou forte, o zagueiro do Villa Rondônia afastou e na sobra Felipe bateu forte para fazer o terceiro gol, garantindo o título do Furacão do Jamari.

Via Alexandre Almeida/FFER