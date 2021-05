Real Ariquemes volta a ser derrotado pelo Brasiliense e se despede da Série D

O Real Ariquemes foi derrotado neste domingo pelo Brasiliense-DF por 3 a 1 no estádio Serejão, em Taguatinga, e foi eliminado da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. No placar agregado, o Furacão do Jamari sofreu revés de 5 a 1.

Os gols da vitória do Brasiliense foram marcados por Sandy, Romarinho e Didira, enquanto que Alex descontou para o Real Ariquemes.

Com o resultado, o Brasiliense avança a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e vai integrar o grupo A5 juntamente com Aparecidense-GO, Gama-DF, Goianésia-GO, Jaraguá-SC, Nova Mutum-MT, Porto Velho-RO e União de Rondonópolis-MT.

Agora, o Brasiliense estreia no próximo final de semana diante do Goianésia-GO no estádio Serejão. Já o Real Ariquemes aguarda a definição do seu adversário na decisão do Campeonato Rondoniense 2021.

O Jogo – Com boa vantagem obtida no primeiro jogo, o Brasiliense entrou em campo mantendo um ritmo mais baixo na partida. Com isso, o Real Ariquemes passou a aproveitar os espaços. Aos 10 minutos, Alex cobrou falta, a bola desviou na barreira e por pouco não surpreendeu o goleiro Edmar Sucuri. No minuto seguinte, Alex cobrou escanteio e Edson cabeceou por cima do gol. O Brasiliense chegou com perigo, aos 24′, com Bruno Henrique, que escorou a bola após cruzamento, mas o goleiro Evandrizio defendeu. Aos 40′, Sandy desarmou o adversário e arriscou de fora da área para abrir o placar no estádio Serejão.

Na volta do intervalo, o Brasiliense seguiu mantendo o ritmo mais baixo em campo e somente após as mudanças do técnico Vilson Tadei que o Jacaré passou a pressionar o adversário. Aos 17′, Aldo cruzou rasteiro na área e Romarinho escorou a bola para anotar o segundo gol do clube candango. Aos 20′, Sandry finalizou da entrada da área, mas a bola foi para fora. No minuto seguinte, Aldo cruzou na área, Douglas furou na jogada e a bola sobrou livre para Didira fazer o terceiro. Com poucos jogadores como opção, o técnico Odilon Júnior teve que colocar em campo o goleiro Rodrigo Santos no ataque no lugar de Neto. Aos 29′, Radamés foi expulso após penalidade em cima de Luan. Aos 30′, Alex cobrou penalidade, marcou e deu números finais a partida.

Ficha Técnica

Brasiliense 3 x 1 Real Ariquemes

Local: estádio Serejão (em Taguatinga-DF);

Data: 30/05/2021 (domingo);

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS);

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luiza Naujorks Reis (RS); 4º árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto (DF);

Gols: Sandy aos 40′ do 1º tempo; Romarinho aos 18′, Didira aos 21′ e Alex aos 31′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Gustavo Henrique e Jorge Henrique (Brasiliense); Douglas, Guilherme e Lucas Assis (Real Ariquemes);

Expulsão: Radamés (Brasiliense);

Brasiliense-DF

Edmar Sucuri; Aldo, Badhuga, Gustavo Henrique (Radamés) e Weverton Goduxo (Mário Henrique); Milton Júnior, Sandy (Hiwry) e Maicon Assis; Bruno Nunes, Jefferson Maranhão (Didira) e Jorge Henrique (Romarinho). Técnico: Vilton Tadei.

Real Ariquemes

Evandrizio; Zé Henrique, André Morosini, Diego Rosa (Gabriel) e Alex Rocha (Luan); Douglas, Edson, Neto (Rodrigo Santos) e Alex; Juninho e Guilherme (Lucas Assis). Técnico: Odilon Júnior.

Fonte: Futebol do Norte