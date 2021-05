Real Ariquemes x Guaporé: 1º finalista será conhecido nesta quarta

A partida você poderá acompanhar pelo Futebol do Norte através do Facebook.

O Campeonato Rondoniense definirá nesta quarta-feira, a partir das 15h30 (horário de Rondônia), o seu primeiro finalista. Real Ariquemes e Guaporé travam duelo no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, por uma vaga na decisão da competição.

No jogo de ida, o Guaporé venceu o Real Ariquemes por 1 a 0 no último domingo no estádio Cassolão. Com isso, o Guaporé joga por um simples empate para chegar a sua primeira final. Já o Real Ariquemes precisa vencer por mais de um gol para avançar direto à sua quarta decisão. Caso o Furacão do Jamari vença por um gol de diferença, o duelo será decidido nas cobranças de penalidades.

A partida desta quarta-feira contará com a arbitragem de Angleison Marcos Monteiro, que atuará ao lado dos assistentes Reginaldo Alves Melo e Adenilson Barrim, enquanto que o quarto árbitro será Thiago Brasil.

Via Futebol do Norte