Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz recebem prêmio Brasil Olímpico

O incrível ano de 2021 vivido por Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz foi reconhecido na noite dessa terça-feira (7/12), no Prêmio Brasil Olímpico. A ginasta e o canoísta foram considerados os melhores do ano na cerimônia realizada em Aracaju, Sergipe.

Rebeca recebeu o prêmio pela primeira vez, enquanto Isaquias se tornou o maior vencedor da história do evento, com quatro títulos, deixando para trás Cesar Cielo, com três.

“É uma honra poder receber esse troféu, quarta vez, igualando o número de medalhas olímpicas. Primeiramente, queria agradecer ao COB pelo apoio que tem dado sempre. São tantas pessoas, muita gente. Minha equipe, à minha esposa, toda garotada de Lagoa Santa. Não poderia deixar de citar o Jesus Morlán, E Jesus, sabendo da situação dele, chamou um cara. Nada melhor do que fechar as Olimpíadas com medalha de ouro com o Lauro (de Souza Júnior, técnico). Ele assumiu a missão de ganhar uma medalha olímpica. As pessoas pensam que Jesus deixou o treinamento, mas não. Foi o Lauro. Graças a ele ganhei a medalha de ouro”, disse Isaquias.

Isaquias competiu contra Ítalo Ferreira, do surfe, e Hebert Conceição, do boxe. Já Rebeca, campeã olímpica e mundial em 2021, desbancou Ana Marcela Cunha, ouro em Tóquio nas águas abertas, e Rayssa Leal, a Fadinha, vice-campeã do skate.

Gaspar Nobre/COB-foto

Metrópoles