PMRO fecha “Coronafest” com mais de 150 pessoas em setor Chacareiro

A Policia Militar de Rondônia (PMRO), por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPchoque) fez abordagem em festa com mais de 150 pessoas, apreendendo arma de fogo, munições, bem como prendendo suspeito, após ser recebida a tiros no local na madrugada de domingo, 18, em chácara na Estrada Areia Branca, zona sul da Capital.

Guarnições do BPchoque, receberam uma denúncia de moradores de uma região chacareira em Porto Velho, de que em uma chácara estaria sendo realizado desde sexta feira, 16, uma festa com aglomeração de pessoas, o que caracterizava “crime de infração de medida sanitária preventiva” art. 268 do CP, além de estarem presentes na festa vários homens armados efetuando disparos de arma de fogo.

Os policiais militares foram acionadas para averiguação da denúncia, e ao chegarem no local foram recebidos a tiros por elementos que se embrenharam em meio a mata escura iniciando então uma grande correria e tumulto no local. Prontamente a injusta agressão foi respondida com o emprego de armas de menor potencial ofensivo.

No local foram encontrados uma arma de fogo revolver cal.38 municiado com 3 munições intactas e uma deflagrada além de mais 44 munições de cal .22.

O Dj que comandava a festa informou não ser o organizador alegando dizer ter sido contratado, não sabendo dizer nenhuma informação sobre o contratante.

Imagem: BPCHOQUE

Texto e fonte: Boletim de ocorrência