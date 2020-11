Recontagem de votos confirma vitória de Biden na Geórgia

A recontagem manual dos votos na Geórgia confirmou a vitória de Joe Biden no estado, disseram nesta quinta-feira (19) autoridades eleitorais. Com isso, o presidente eleito passa a ser o primeiro democrata a vencer no estado desde Bill Clinton, em 1992.

Segundo números oficiais, Biden venceu Donald Trump por 12.284 votos de vantagem: uma redução de 496 votos em relação ao apurado inicialmente. O resultado será certificado oficialmente nesta sexta-feira (20).

Com a confirmação do resultado, o democrata chega a 306 delegados no Colégio Eleitoral, contra 232 do atual presidente, que não conseguiu se reeleger, segundo projeção da Associated Press.

A recontagem ocorreu porque a apuração dos votos na Geórgia terminou com uma diferença muito pequena, de apenas 0,28 ponto percentual para Biden, o que dá direito a Trump de pedir a recontagem.

De acordo com o auditor Gabriel Sterling, a vantagem diminuiu porque as autoridades incluíram um pacote com novas cédulas que não haviam sido contadas na primeira apuração.

A pequena diferença em relação aos números divulgados anteriormente reforçam um padrão nas recontagens eleitorais americanas: na grande maioria das vezes, os resultados não mudam.

Como a diferença se manteve abaixo de 0,5 ponto percentual, Trump ainda terá a chance de pedir recontagem. Neste caso, porém, o procedimento ocorreria eletronicamente.

Fonte: Painel Político