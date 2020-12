Recuperação da pavimentação asfáltica nas rodovias 010, 383 e 479 é concluída no perímetro urbano em Rolim de Moura

As melhorias nas rodovias 010 (avenida 25 de agosto), 383 e 479 (avenida Norte Sul) no perímetro urbano de Rolim de Moura têm um impacto positivo para a população. Considerada como a capital da região da Zona da Mata do Estado de Rondônia, cerca de 200 mil habitantes das cidades vizinhas visitam por mês o município para compras, busca por serviços especializados e degustação da culinária dos diversos restaurantes e lanchonetes do centro gastronômico. Os trabalhos de manutenção e recuperação nos trechos das rodovias iniciaram no mês de novembro por homens e máquinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Nesta segunda-feira, (14), a equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER e 5ª Residência do DER em Rolim de Moura, finalizaram os serviços de manutenção. De acordo com o gerente da Usina de Asfalto, Sebastião Cardoso, alguns trechos da RO-010 e/ou avenida 25 de agosto foram reciclados, sendo refeita a base, alguns pontos receberam colchão drenante e tubulações de concreto (manilhas), para escoar corretamente a água pluvial e resolver problemas crônicos. “Alguns trechos estavam há anos deteriorados, agora refizemos com serviço de qualidade. As avenidas 25 de agosto e Norte Sul há mais de oito anos não recebiam manutenção”, pontuou.

O vice-governador, José Jodan enfatizou a qualidade dos serviços realizados nas duas principais avenidas (25 de Agosto e Norte Sul). “O DER vem intensificando os trabalhos com planejamento e executando com qualidade. Quero agradecer aos nossos servidores que têm vestido a camisa e trabalhado com celeridade. Quero reforçar que os trechos que foram refeitos receberam testes de qualidades com os ensaios de densidade in situ (frasco de areia) visando garantir o grau de compactação do solo e o ensaio de umidade do material (speed test), tudo isso para proporcionar melhorias para a população. É o Governo de Rondônia respeitando o dinheiro do contribuinte”, destacou.

Segundo o coordenador das Usinas de Asfalto, Sávio Ricardo, as rodovias estaduais são verdadeiras vias arteriais, que se ramificam quando entram no perímetro urbano do município. “As rodovias estaduais no perímetro urbano, são o elo de ligação aos bairros e o acesso aos serviços públicos. O governador, coronel Marcos Rocha retomou essa responsabilidade em dar manutenção nas rodovias estaduais nos perímetros urbanos. Antes, eram as prefeituras que estavam responsáveis pela manutenção, hoje o DER faz com economia e planejamento”, ponderou.

“Os trabalhos foram concluídos no perímetro urbano, agora a equipe inicia os trabalhos de recuperação da RO-010 saindo de Rolim de Moura até o município de Novo Horizonte do Oeste. A equipe do DER já iniciou os serviços de fresagem para fazer uma nova capa asfáltica em trechos críticos da RO-010”, finalizou o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

Fonte: Ricardo Barros/Secom | Fotos: Ricardo Barros e Nilson Santos