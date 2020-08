Recuperação das rodovias 267 e 135 é concluída e garante melhor trafegabilidade para a população em Rondônia

A equipe realizou todo o trabalho de fresagem e reenquadramento dos buracos na Rodovia 267, iniciando no trevo da Rodovia-479 até a Rodovia-135, dando continuidade até o perímetro urbano do município de Castanheiras

Em uma semana produtiva no interior do Estado, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), nesta quinta-feira (6), concluiu os trabalhos de recuperação e manutenção com asfalto CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em mais duas importantes rodovias, 267 e 135.

A equipe realizou todo o trabalho de fresagem e reenquadramento dos buracos na Rodovia-267, iniciando no trevo da Rodovia-479 até a Rodovia-135, dando continuidade até o perímetro urbano do município de Castanheiras.

As execuções dos serviços estão sob a responsabilidade das equipes da 4ª Usina de CBUQ em Rolim de Moura e da 5ª Residência Regional do DER, em parceria com a prefeitura de Castanheiras, que em apenas 15 dias realizaram a manutenção. Vale destacar que o perímetro urbano da RO-135 no município também foi recuperado, melhorando a trafegabilidade.

Equipe realizou trabalho de fresagem e reenquadramento dos buracos, para finalizar com a capa asfáltica

“Essa é a determinação, de garantir trafegabilidade com segurança à população. Os servidores do DER abraçaram essa ideia e, com isso, quem ganha é a população, com serviços de qualidade e o melhor de tudo, com economia. Todos os trabalhos recebem um planejamento minucioso para serem executados com perfeição e trazerem um retorno econômico satisfatório”, enfatizou o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

O diretor lembrou que na última semana, um trecho crítico de aproximadamente 400 metros de extensão da RO-383 no perímetro urbano de Rolim de Moura, próximo a uma faculdade, foi totalmente refeito, desde a terraplanagem até a pavimentação e drenagem na lateral, para escoar a água pluvial.

