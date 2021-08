Redano lamenta perda de mandato de Aélcio, mas elogia posse de Ribamar

A Assembleia Legislativa do Estado (ALE), deu posse ao deputado Ribamar Araújo (PR), na última terça-feira (3), após o então parlamentar Aélcio da TV (PP), ter o diploma cassado pela Justiça Eleitoral. O presidente da Casa de Leis, Alex Redano (PRB), presidiu a sessão.

Em entrevista ao Rondoniaovivo, o presidente lamentou a cassação de Aélcio. “Eu fico com o coração apertado. O Aélcio da TV é meu amigo particular, e ele é um deputado muito ético, mas nós estamos respeitando a decisão da Justiça”, declara.

Em contrapartida, Redano elogiou a posse de Ribamar Araújo e deu as boas-vindas. “A casa perde com a saída do deputado Aélcio, mas ganha com um parlamentar que tem as mesmas características. Hoje foi a posse do deputado Ribamar, é meu amigo e será muito bem-vindo pelos deputados”, afirma.

Aélcio da TV perdeu o mandato, após a Procuradoria Regional Eleitoral impetrar ação contra o deputado, acusando-o de uso abusivo de veículo de comunicação, no período das eleições de 2018.

A procuradoria afirmou que na campanha, Aélcio veiculou clipes, reportagens e comentários no programa ‘Rondônia de Coração’, transmitido pela TV Meridional nas eleições. O tempo dessa veiculação foi quatro vezes superior ao de propaganda eleitoral de toda a coligação.

Ainda de acordo com a denúncia, a exibição do programa teve promoção pessoal e de cunho político.

Porém, a defesa alegou que o deputado estava somente fiscalizando o desempenho das suas emendas, mas o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) manteve a decisão e Aélcio teve o diploma cassado.

Via João Vitor Muniz/Rondoniaovivo