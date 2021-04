Redução de acidentes em Rondônia foi de 23,27% em 2020, aponta Anuário Estatístico do Detran Rondônia

Dados do Anuário Estatístico do Governo de Rondônia emitidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran) mostram que houve redução de 23,27% no número de acidentes no Estado de Rondônia no ano de 2020 em comparação a 2019.

Em 2019 o Detran Rondônia registrou redução 4,06% de mortes por acidentes de trânsito se comparado a 2018. O número caiu de 394 óbitos em 2018 para 378 em 2019. Mas o índice de mortes no trânsito em 2020 se comparado a 2019 teve um aumento de 7,2%.

O índice de mortos no trânsito por grupo de habitantes no Brasil, conforme prevê a meta do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), criado pela Lei n. 13.614/18, é de 4,52%, e o índice do Estado de Rondônia é de 3,72%, bem abaixo do índice nacional.

Dentro desse viés, o Detran realiza nesta sexta-feira (30), a 8ª edição do Movimento Maio Amarelo 2021 com o tema: Respeito e Responsabilidade: Pratique no Trânsito. O ato acontece a partir das 9h. Por causa da pandemia da covid-19 e para manter o distanciamento social o Detran fará uma live abrindo oficialmente o Movimento.

A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade envolvendo os diversos segmentos, não só órgãos governamentais, mas também empresas, entidades de classes, toda a sociedade nesse engajamento com esse objetivo que é reduzir o número de mortes e feridos no trânsito.

Neil Gonzaga, diretor do departamento, explica que o Movimento Maio Amarelo foi instituído no Brasil em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e foi criado com uma única proposta que é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil, em Rondônia e em todo o mundo.

O MOVIMENTO

O Maio Amarelo acontece todo ano, no mês de maio e o Detran lidera esse movimento. Várias atividades serão realizadas em todo o Estado através de empresas parceiras e pelos órgãos governamentais, seja estaduais ou municipais, “teremos palestras durante todo o mês, pit stop nas ruas, entrevistas nos meios de comunicação, onde os chefes das Ciretrans, os colaboradores estarão trabalhando o tema do evento.

Via Secom/Fotos: Eleni Caetano