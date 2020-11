Região Norte do País terá tempo predominantemente chuvoso, nesta segunda-feira (9)

A semana começa com previsão para pancadas isoladas de chuva em boa parte da região Norte do Brasil, com destaque para Roraima e Amazonas, onde pode chover com mais intensidade. Em boa parte do Pará e Tocantins, o tempo firme volta a predominar. A temperatura em toda a região deve variar entre 18ºC e 36ºC e a umidade relativa do ar pode ter mínima de 20% no centro-sul do Pará e em Tocantins.

As informações são do Somar Meteorologia.

Fonte: Thiago Marcolini/Brasil 61