Reino Unido começa vacinação contra Covid-19 com idosa de 90 anos

A Inglaterra começou nesta terça-feira (8/12) a vacinação contra a Covid-19. Margaret Keenan, uma idosa de 90 anos, foi a primeira pessoa a receber dose do imunizante desenvolvido pela Pfizer em parceria com a BioNTech, em um hospital de Coventry.

“Eu me sinto privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19”, disse a idosa ao receber a dose às 6h31 (3h31min no horário de Brasília). Ela estava internada no hospital para exames de rotina e, por se encaixar nos requisitos, foi selecionada.

Margaret completa 91 anos na próxima semana. Feliz, ela afirmou: “Foi o melhor presente de aniversário antecipado que poderia desejar. Porque significa que posso finalmente planejar passar um tempo com minha família e amigos no ano-novo depois de estar sozinha na maior parte do ano”.

O Reino Unido é a primeira nação do ocidente a começar a vacinação em massa contra o novo coronavírus. O plano de imunização, por meio do composto produzido pela norte-americana Pfizer com a alemã BioNTech, inclui 800 mil doses, disponíveis em pelo menos 50 hospitais do país nesta primeira semana. O ministro da Saúde local, Matt Hancock, demonstrou otimismo e disse que este é “um momento histórico”.

