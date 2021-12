Reino Unido: Médicos exaustos imploram que pessoas se vacinem

Os médicos intensivistas do Royal Liverpool Hospital, no Reino Unido, fizeram um apelo desesperado para que a população se vacine uma vez que têm nos cuidados intensivos cerca de 80% dos doentes lutando pela vida que não são vacinados.

Num vídeo compartilhado pela assembleia de Liverpool, é mostrada a atual luta dos profissionais de saúde da unidade de cuidados intensivos que se mostram exaustos e temem que a nova variante sobrecarregue mais o serviço de saúde britânico.

O diretor de cuidados intensivos, Peter Hampshire, disse que era “chocante ver jovens saudáveis com 30 e 40 anos chegando no hospital”.

Outra profissional, Grazy Philip, emocionou-se no vídeo ao contar como estão os pacientes e que a saúde deles se agrava diante dos olhos da equipe. “Sou enfermeira há 25 anos e nunca vi nada assim na minha vida”, afirma.

“Já vi pacientes chegando, estão em boa forma, saudáveis, com cerca de 30, 40, 50 anos e estão piorando e morrendo. Tenho certeza de que se tivessem a vacina, não teriam ficado assim”, garantiu.

Unvaccinated. Young. Fighting for their lives.

This is the reality of what is happening on the Covid Intensive Care Unit in @LivHospitals.

Please make sure you get vaccinated and protect yourself.#vaccineswork @LivHospitals pic.twitter.com/Sinj3nOTQB

— Liverpool City Council (@lpoolcouncil) December 22, 2021