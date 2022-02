Relações de Barroso com Banco Itaú demonstram que calote no CNJ com ajuda de Fux é só um apêndice promíscuo

Em abril de 2018 o jornalista Luís Nassif revelou em seu Jornal GGN que as relações estreitas do ministro Luís Roberto Barroso com o Banco Itaú vão muito além do escandaloso calote que vem sendo aplicado em um acionista através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde setembro de 2020 com a ajuda de Luiz Fux.

De acordo com Nassif, em 2018, ao responder à órgãos de imprensa que queriam saber se o ministro havia favorecido o Banco Itaú em uma ação cujos advogados eram do escritório de seu sobrinho, Rafael Barroso Fontelles, que herdou a banca do tio. A ação visava excluir o ICMS/ISS do PIS/COFINS, reduzindo a dívida do banco.

Barroso emitiu uma nota, alegando estar ‘distraído’ quando foi julgado o caso. Abaixo, reproduzo as observações feitas por Luís Nassif acerca do caso:

O RE (Recurso Extraordinário) do Itaú

Em 2015, depois de ter seu pedido negado no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o Banco Itaú ingressou com um Recurso Extraordinário no STF.

No dia 22.06.2015 o RE foi distribuído para o Ministro Barroso. No dia 05.08.2015, Barroso deu parcial provimento ao recurso extraordinário. Decretou como indevida a cobrança majorada do PIS na redação da Emenda Constitucional no.17.1997, antes de decorridos 90 dias contados da publicação da emenda.

Disse ele:

“A pretensão merece ser parcialmente acolhida. De início, cumpre registrar que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a Medida Provisória no 517/1994 apenas dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição ao PIS, não dispondo sobre o Fundo Social de Emergência”.

Na sequência, Barroso declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 17/1997 na sua forma original, garantindo o êxito dos interesses do Banco Itaú, sem submeter à avaliação da Turma ou do Plenário do STF.

Não há a menor condição de uma sentença questionando uma Emenda Constitucional tenha saído da área técnica do gabinete de um Ministro do Supremo.

Releia suas explicações acima:

“Mesmo antes do novo Código de Processo Civil, havia no meu gabinete a orientação, por motivo de foro íntimo e não por impedimento legal, de não atuar em casos do Banco Itaú e do Google, por terem sido meus clientes antes de me tornar ministro”.

Por que a menção ao novo Código de Processo Civil? Porque este estabelece impedimento do juiz, “quando a parte é cliente do escritório de advocacia de parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório”.

Vamos conferir o que ocorreu depois que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor.

