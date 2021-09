Relembre a trajetória dos clubes rondonienses na Copa Verde

O futebol rondoniense estará presente na Copa Verde 2021. Real Ariquemes e Porto Velho vão representar o Estado de Rondônia na oitava edição do torneio regional. O Real Ariquemes estreia no dia 13 de outubro diante do Penarol-AM no estádio Gentil Valério. Já o Porto Velho vai ao estádio Gigante do Norte para enfrentar o Sinop-MT.

Na primeira edição da Copa Verde, o VEC foi o primeiro representante de Rondônia. Na primeira fase, o Lobo do Cerrado passou pelo Mixto-MT com uma vitória por 4 a 1 no Portal da Amazônia e uma derrota por 2 a 1 fora de casa. Na fase seguinte, o VEC foi derrotado pelo Brasiliense-DF (0x1 e 3×4) e acabou sendo eliminado da competição.

Em 2015, o VEC acabou sendo eliminado pelo Nacional-AM. Após derrota por 1 a 0 no Portal da Amazônia, o Lobo do Cerrado ficou no empate com o Naça em 1 a 1 na Arena da Amazônia, caindo na fase inicial.

Em 2016, o Genus esteve na competição, mas acabou sendo eliminado por conta da escalação irregular do lateral Guarate. No jogo de ida, o Aurigrená venceu o Rio Branco-AC por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira. Já o jogo de volta não ocorreu em virtude da eliminação do clube pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Em 2017, o Rondoniense iniciou sua campanha eliminando o Cuiabá-MT, após empates em 0 a 0 no Aluízio Ferreira e 1 a 1 na Arena Pantanal. Na fase seguinte, o Azulão passou pelo Luziânia-DF novamente com dois empates, após um 3 a 3 na Serra do Lago e um 2 a 2 no Aluízio Ferreira. Já na semifinal, o Azulão acabou caindo para o Luverdense-MT após duas derrotas, sendo a primeira por 2 a 1 na Arena da Floresta, em Rio Branco, e 3 a 1 no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Esta foi a melhor campanha de um clube rondoniense na competição.

Em 2018, o Real Ariquemes ficou no empate em duas oportunidades com o Sparta-TO em 1 a 1 e acabou sendo eliminado no jogo de volta nas cobranças de penalidades pelo clube tocantinense por 4 a 2 em pleno estádio Gentil Valério.

Em 2019, o Genus foi eliminado pelo Costa Rica-MS. O clube sul-mato-grossense venceu o jogo de ida por 2 a 0 no estádio Laertão, em Costa Rica. E, no jogo de volta, o Aurigrená ficou no empate em 2 a 2 no estádio Aluízio Ferreira.

Em virtude da pandemia de Covid-19, a Copa Verde 2020 foi disputada no início desta temporada. Com mudança da fórmula de disputa com apenas um jogo na primeira fase, o Ji-Paraná acabou sendo goleado pelo Manaus-AM por 5 a 0 no estádio Defelê, em Brasília.

Participações

2 vezes

– Genus (2016 e 2019)

– Real Ariquemes (2018 e 2021)

– VEC (2014 e 2015)

1 vez

– Ji-Paraná (2020)

– Porto Velho (2021)

– Rondoniense (2017)

Via Alexandre Almeida/FFER