Renato Gaúcho quebra o silêncio e diz que salvaria o Grêmio da Série B E fez a torcida do Flamengo relembrar o seu estranho comportamento no empate com o Grêmio, em Porto Alegre

O técnico Renato Gaúcho quebrou o silêncio e disse que, com ele, o Grêmio não teria sido rebaixado para a Série B: “Eu tenho certeza absoluta que o Grêmio não iria cair comigo, eu conhecia o grupo. Falo de boca cheia: o Grêmio não iria cair”, disse o técnico.

Esse pensamento do treinador não chega a ser surpresa para a torcida do Flamengo, especialmente para o comentarista Renato Maurício Prado. Basta lembrar o que aconteceu na noite do dia 23 de novembro de 2021, quando jogaram Grêmio e Flamengo, em Porto Alegre.

Renato Gaúcho era o técnico do Flamengo e as suas discretas reações nos gols do Flamengo chamaram a atenção durante aquele empate com o Grêmio. Vencendo o jogo por 2 x 0 e com um jogador a mais, o ex-treinador e ídolo do clube gaúcho foi duramente criticado nas redes sociais, por conta da apatia na Arena e as subsequentes decisões que tomou.

No Twitter, o comentarista Renato Maurício Prado, declaradamente torcedor do rubro-negro, detonou Portaluppi.

Primeiro criticou as escolhas tomadas por Renato, que sacou Vitinho, o autor dos gols, para a entrada de Pires da Motta, volante pouco utilizado por todos os técnicos que passaram pelo clube.

“Conseguiu, Renato! Entregou a vitória! Ridículo! Patético!”, publicou o comentarista em seu perfil no Twitter, para depois complementar em outro post: “Volta pro Grêmio, infeliz!”.

Metrópoles

Evaristo Sa-Pool/Getty Images