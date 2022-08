Reportagem da Piauí revela roubo de R$ 300 milhões de prefeito aliado de Lira; parte do dinheiro é do orçamento secreto

Reportagem da Piauí revela roubo de R$ 300 milhões de prefeito aliado de Lira; parte do dinheiro é do orçamento secreto De acordo com investigações da Polícia Federal, agora prefeito, Gilberto estaria recebendo propina de duas empresas que operam no município.

A revista Piauí revela em reportagem exclusiva o roubo de mais de R$ 300 milhões da prefeitura de Rio Largo (AL), pelo prefeito Gilberto Gonçalves, que quando era deputado estadual chegou a ser preso pela Polícia Federal na Operação Taturana, que investigava desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas. Arthur lira, hoje presidente da Câmara dos Deputados, foi afastado do cargo na época e já foi condenado em duas instâncias por improbidade administrativa e ainda recorre das sentenças.

“O que a Polícia Federal descobriu em Rio Largo, município de 75 mil habitantes na região metropolitana de Maceió, já motivou a apresentação à Justiça de um pedido de prisão de Gilberto Gonçalves, no início de julho. A defesa conseguiu a suspensão temporária da investigação, por ela ter iniciado na primeira instância — prefeitos só podem ser processados criminalmente na segunda instância, graças à prerrogativa do foro privilegiado. Mas os investigadores aguardam uma nova decisão para dar continuidade ao caso na segunda instância. E a liminar não anula o que foi apurado até aqui, com fortes indícios de desvio de dinheiro“, diz a reportagem.

Em outro trecho:

As imagens impressionam. Durante quatro dias seguidos, pessoas a serviço da empresa Litoral Construções e Serviços Ltda sacam dinheiro da conta da empresa em uma agência da Caixa Econômica Federal em Rio Largo. Em seguida, em um Chevrolet Agile vermelho, dirigem-se até uma ruela que fica no meio do caminho entre a agência bancária e a prefeitura. No beco, que não chega a 100 metros de extensão, o carro vermelho encosta ao lado de uma caminhonete Fiat Toro branca. Os vidros se abaixam, e uma caixa é repassada do carro vermelho para o carro branco. A Toro branca então retorna à prefeitura. Seus ocupantes, segundo a PF, são funcionários e seguranças armados do prefeito Gilberto Gonçalves. Esse passo a passo ocorreu entre nos dias 30 e 31 de maio, 1º e 2 de junho. Agentes da PF e câmeras de segurança nas ruas filmaram tudo. Em cada dia, foram sacados 49 mil reais — segundo dados obtidos pela PF junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Para os investigadores, os saques voltaram para o prefeito como pagamento de propina.

A Litoral é uma das empresas envolvidas no caso. A outra é a Reauto Serviços e Comércio de Peças. Desde março de 2018 até fevereiro de 2022, os valores repassados às duas empresas, somados, chegam a 18,4 milhões da prefeitura, segundo a PF. As fontes dos recursos são Fundo Nacional de Saúde/SUS, Fundo Municipal de Saúde e até precatórios do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb). As empresas não possuem, porém, capacidade operacional para prestar os serviços para os quais são contratadas, como o fornecimento de materiais, de acordo com os investigadores, “servindo apenas para emissão de notas fiscais visando lastrear os desvios perpetrados”. A Litoral, por exemplo, nunca possuiu empregados formalmente registrados, de acordo com pesquisas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Estreitas relações

O Brasil da aliança Bolsonaro–Centrão, o que Arthur Lira diz é lei. Assim, quando ele indicou os cerca de 9 milhões para Rio Largo este ano com o orçamento secreto, bastou 24 dias para o dinheiro cair na conta do prefeito Gilberto Gonçalves. No dia 29 de maio,

Arthur Lira protocolou no Congresso duas indicações de emendas para Rio Largo. A primeira, de 8,58 milhões de reais, e a segunda, de 336,72 mil. Dois dias depois, o relator-geral do orçamento, Hugo Leal (PSD-RJ), encaminhou as duas indicações para o Ministério da Saúde. No dia 14 de junho, uma portaria do Ministério da Saúde autorizou o direcionamento das verbas. Por fim, os 8,9 milhões de reais caíram na conta do Fundo Municipal de Saúde de Rio Largo no dia 22 de junho.

A indicação de Lira foi feita na véspera de a Polícia Federal flagrar pela primeira vez o saque e a entrega do suposto pacote de dinheiro por funcionários da Litoral a funcionários da prefeitura de Rio Largo.

A proximidade entre Arthur Lira e Gilberto Gonçalves é visível em outdoors na cidade de Rio Largo e também em publicações nas redes sociais. “A saúde em Rio Largo tem a força do trabalho do Dep. Arthur Lira. Obrigado! Prefeito Gilberto Gonçalves”, lê-se em uma das publicidades ao ar livre. Até pouco tempo havia um outdoor que parabenizava a eleição de Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Em fevereiro, o prefeito divulgou um vídeo em que reforça o papel de Lira no envio das emendas ao município.

Via Piauí; PainelPolítico