Reportagem especial da National Geographic fala sobre os impactos negativos das usinas na bacia do Madeira em Rondônia

Porto Velho, RO – A versão online da National Geographic Brasil veiculou reportagem especial sobre o impacto negativo das usinas na Bacia do Madeira, a mais biodiversa da Amazônia, situada em Rondônia.

Barragens hidrelétricas, urbanização, sobrepesca e garimpo ilegal são principais ameaças.

A construção de hidrelétricas ao longo da bacia do Madeira diminui a oferta de peixes e leva à população a buscar outras formas de sustento – como garimpo e extração de madeira, ainda segundo a revista virtual.

Um dos maiores rios do mundo, comparável em números aos míticos Amazonas, Mississipi ou Congo, o Madeira é um gigante discreto – mas atributos para que ele seja mais reconhecido não faltam.