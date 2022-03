Reunião da ONU para punir Rússia é suspensa. Retomada será nesta terça

A Organização das Nações Unidas (ONU) suspendeu a reunião emergencial realizada na noite desta segunda-feira (28/2). O encontro discute possíveis punições contra a Rússia pela invasão e bombardeios à Ucrânia.

Com 110 países inscritos para discursarem, o encontro parou na 45ª fala. O embaixador do Chile foi o último a dar declarações. Nesta terça-feira (1º/3), a sessão será retomada com a manifestação do Paraguai. O embaixador dos Estados Unidos será o 102º a subir ao púlpito.

A Ucrânia vive o quinto dia de ataques. Kiev, capital e coração do poder, e Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, estão sob fortes bombardeios. Civis foram alvejados pelas tropas russas.

Os representantes diplomáticos se reuniram durante esta segunda-feira na sede da ONU, em Nova York, após um revés contra a Rússia no Conselho de Segurança.

Ucrânia e Rússia trocam acusações

O embaixador da Ucrânia na ONU, Sergiy Kyslytsya, denunciou que a Rússia teria cometido crimes de guerra durante os combates. Segundo ele, civis, hospitais, escolas, orfanatos e até ambulâncias foram alvos das tropas russas.

“Os conflitos têm paralelos que podem ser feitos com a 2ª Guerra Mundial. A Rússia comete crimes de guerra”, afirmou o diplomata ucraniano. Segundo ele, são ao menos 5 mil mortos, entre civis e soldados.