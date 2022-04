Reunião dia 7/4 definirá sobre fortalecimento de mobilização na base do Sindsef – 19,99% JÁ!

A Diretoria Executiva e membros do Sistema Diretivo do Sindsef/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia) estão convocados para participar de reunião virtual na manhã desta quinta-feira (7/4), às 9 horas. A pauta abordará principalmente, o fortalecimento de mobilização na base sindical da entidade, na luta pela recomposição salarial emergencial de 19,99% e atender a orientação da CONDSEF/FENADSEF quanto a necessidade de impulsionar a adesão dos servidores das diversas categorias do Executivo Federal.

Desde o dia 23 de março está em curso um movimento de greve e paralisações de atividades que já contam com participação efetiva de categorias como Previdência, Trabalho e Emprego, Banco Central e Receita Federal. A vigília permanente em frente ao Ministério da Economia também segue a todo vapor nas próximas semanas.

Reajuste seria definido em junho

Em nota, a CONDSEF/FENADSEF divulgou que a última declaração de membros do governo é de que o reajuste salarial dos funcionários públicos pode ser definido até junho. O orçamento reserva R$1,7 bilhão para este fim, mas, o governo pode alterar o valor. Só não virá a reposição salarial de emergência se o governo não quiser!