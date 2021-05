Rodada de reuniões com empresários da região da Zona da Mata para retomada da economia inicia nesta quarta-feira, 19

Reuniões visam discutir medidas para impulsionar a economia e minimizar as dificuldades do setor empresarial

O Governo de Rondônia, por meio do Comitê de Desenvolvimento Socioeconômico das Ações de Recuperação Econômica do Estado, realiza nesta quarta-feira, (19), às 14h30 em Rolim de Moura, a primeira reunião na região da zona da Mata com empresários de Castanheiras, Novo Horizonte D’Oeste e Rolim de Moura para tratar da retomada da economia do Estado de Rondônia. O evento acontecerá no auditório do Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja).

Segundo a secretária regional do governo em Rolim de Moura, Eliene Siqueira, a reunião é uma ação coordenada pela Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi). “O governador e o vice José Jodan tem uma preocupação especial com os empresários devido ao grande prejuízo causado pela pandemia. A reunião é aberta e tem como principal objetivo discutir medidas para impulsionar a economia e minimizar as dificuldades do setor empresarial”, disse.

Em Nova Brasilândia D’Oeste a reunião acontecerá no dia 20 de maio (quinta-feira), às 14h 30min na Secretaria de Educação, localizada na Rua Paraná, esquina com rua Fortaleza, setor 14, n° 1160.

Já no município de Alta Floresta D’Oeste a reunião será realizada no dia 21 de maio (sexta-feira), no auditório da Associação Comercial e Industrial de Alta Floresta do Oeste (ACIAF), na rua Ceará nº 3861 no centro da cidade.

Via Secom