Rondônia alcança três milhões de doses de vacinas contra a covid-19 recebidas do Governo Federal

As vacinas recebidas do Ministério da Saúde (MS) são para serem administradas como 1ª, 2ª e dose de reforço, em pessoas a partir de 12 anos

Com a recepção de 92.430 doses da vacina Pfizer, nesta quinta-feira (23), na Rede de Frio Estadual, em Porto Velho, Rondônia alcançou 3.033.148 doses de vacinas contra a covid-19 recebidas do Governo Federal, para imunizar a população previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO),

As vacinas recebidas do Ministério da Saúde (MS) são para serem administradas como 1ª, 2ª e dose de reforço, em pessoas a partir de 12 anos. Os imunizantes serão distribuídos entre as seis Regionais de Saúde do Estado e chegarão aos 52 municípios rondonienses.

O diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Gilvander Gregório de Lima, adianta que há vários questionamentos chegando à Agência, tanto da imprensa quanto da população em geral, acerca da administração da vacina contra a covid-19 em crianças a partir dos cinco anos, medida recém autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O Estado de Rondônia assim como os demais, aguardam orientações do Ministério da Saúde quanto a aplicação das doses em crianças. Por meio de Notas Técnicas seremos informados sobre como a dosagem deverá ser administrada, a quantidade de vacinas que virá para este público e todos os demais detalhes. Na sequência informaremos a população”, diz Gregório.

O Governo de Rondônia segue firme no propósito de contribuir com a imunização da população, por meio da distribuição rápida e eficaz dos imunizantes e realização de campanhas para incentivo à vacinação. “Não medimos esforços para motivar as pessoas a completarem o esquema vacinal, especialmente nesse momento de confraternização. A vacinação é a única alternativa que temos para combater o vírus, evitar a propagação da covid-19 e até mesmo inibir o surgimento de novas variantes”, alerta o diretor.

Com as doses recebidas nas últimas duas remessas, Rondônia contabiliza 3.033.148 doses de vacinas contra a covid-19 recebidas do Governo Federal, sendo:

CoronaVac – 721.648

AstraZeneca – 919.150

Pfizer – 1.327.950

Janssen – 64.400

MEDIDAS PREVENTIVAS

Gregório lembra que ainda se faz necessária a manutenção de medidas de prevenção, como: uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos, objetos de uso pessoal, comercializados e etiqueta respiratória.

Mineia Capistrano Fotos: Daiane Mendonça Secom – Governo de Rondônia