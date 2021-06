Rondônia amarga último lugar no ranking da vacinação

Rondônia é hoje o último colocado no ranking de vacinação no Brasil. Os dados são do consórcio de veículos de comunicação formado pelo portal UOL, jornais Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, Extra e O Globo. Todos os dias, o painel dos vacinados com a primeira e a segunda doses dos imunizantes disponíveis no País são publicados pelo grupo.

Nesta quarta-feira, 2, o Mato Grosso do Sul, em primeiro lugar, alcançou a marca de 40% de sua população vacinada com a primeira dose e outras 17,2% com a segunda dose da vacina. No fim da lista, Rondônia aparece com 17,4% de vacinados na primeira dose e 9,9% com a segunda dose. Roraima, Acre, Amapá e Pará estão a frente do estado rondoniense, mas completam o pelotão inferior da pirâmide dos imunizados.

O quadro chamou atenção das autoridades públicas. O presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM), Célio Lang, aproveitou a ida a Brasília e encaminhou ofício ao senador Marcos Rogério (DEM) pedindo reforço no envio dos imunizantes. O parlamentar, hoje um dos maiores defensores do governo na CPI da Pandemia, prometeu falar com o ministro da Saúde. Segundo ele, Marcelo Queiroga pode vir a Rondônia na próxima semana, e ele quer anunciar novidades sobre as vacinas.

Por outro lado, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, culpa as prefeituras pela lentidão na vacinação de suas populações. Em entrevista a CBN há dois dias, ele citou o exemplo de Guajará-Mirim. Por causa de incidente com falta de energia, descobriu-se que havia 4 mil vacinas paradas. Ele também reclamou que as equipes dos municípios não trabalham nos feriados, sábados e domingos. Com essa morosidade, o secretário disse que fica difícil cobrar mais vacinas ao Ministério da Saúde.

Novas variantes – Enquanto Rondônia patina na vacinação, novas variantes trazidas de pessoas de outros estados em estão em investigação. Os dados não foram confirmados ainda pela Sesau, mas estão sob suspeita. A secretaria continua fazendo os chamados ‘Drive Trhu’ com testagem rápida seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Veja os cinco estados que mais vacinaram

Mato Grosso do Sul – (1º dose) 40,0%—— (2º dose) 17,2%

Rio Grande do Sul – (1º dose) 35,3%——– (2º dose) 16,5%

Espírito Santo- (1º dose) 33,1%—- (2º dose) 14,0%

São Paulo – (1º dose) 32,4%—- (2º dose) 16,0%

Bahia- (1º dose) 30,9%—– (2º dose) 13,8%

Os cinco estados que menos vacinaram

Pará – (1º dose) 22,8%—– (2º dose) 12,3%

Acre – (1º dose) 22,4%—– (2º dose) 9,0%

Amapá (1º dose) 21,7%—– (2º dose) 10,1%

Roraima (1º dose) 20,2%—– (2º dose) 12,5%

Rondônia (1º dose) 17,4%—- (2º dose) 9,9%

Fonte: UOL, Extra, F.S.P., E.SP, O Globo