“Rondônia Cidadã” leva serviços essenciais neste fim de semana para comunidade do Bairro Nacional, em Porto Velho Emissão de documentos pessoais, orientações jurídicas, informações sobre crédito e outros serviços fazem parte do projeto

Emissão de documentos pessoais, Passe Livre para idoso, deficientes e pessoas em tratamento de câncer, agendamento para exames papanicolau, mamografia, assistência jurídica, cadastro no programa “Mulher Protegida”, orientações nutricionais, entre outros serviços essenciais estarão disponíveis no próximo sábado (12) e domingo (13) no Bairro Nacional, em Porto Velho, em mais uma edição do projeto “Rondônia Cidadã”.

Durante os dois dias, o atendimento ao público acontecerá na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Oswaldo Piana, das 8 horas às 16h30 no sábado e das 8 horas às 13 horas no domingo.

O projeto do Governo de Rondônia, idealizado em 2019 como Seas Cidadã pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), vem contemplando a cada fim de semana, em um único local, os moradores de um município ou distrito com serviços que geralmente só estão disponíveis em dias úteis.

A ação conta com a parceria de instituições públicas estaduais e municipais, bem como do terceiro setor, que ofertam atendimento diversificado para homens, mulheres e até crianças, que são envolvidas em atividades interativas e educativas.

No último fim de semana foram beneficiados pelo projeto os moradores de Presidente Médici; e dias 19 e 20 será a vez do município de Candeias do Jamari. Em Porto Velho, as ações já foram levadas para a zona Leste (29 e 30 de janeiro), zona Sul (12 e 13 de fevereiro) e o distrito de Jaci-Paraná (26 e 27 de fevereiro).

PARCEIROS E AÇÕES

Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO)

Educação ambiental: combate e controle de queimadas;

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – (Pronaf Mulher e Jovem);

Previdência Social – Assegurado Especial Rural;

Saneamento básico – Tratamento da água de consumo e

Segurança Alimentar e Nutricional – implantação de hortas domésticas.

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec)

Sine e Procon;

Apresentação e cadastramento no programa Geração Emprego;

Elaboração de currículos;

Orientação para emissão da Carteira de Trabalho (CTPS Digital);

Orientação sobre o Seguro Desemprego;

Mini palestras com orientações diversas;

Apresentação do Proampe/RO e Plataforma digital;

Orientações sobre acesso a microcrédito produtivo e orientado;

Atendimento direto ao Público, com abertura de processos;

Cadastro na Plataforma “Não Me Perturbe”;

Orientação jurídica nas relações de consumo e

Feira do Empreendedor.

Tudo Aqui

Solicitação de 1ª e 2ª vias Certidão de Nascimento/Casamento e

Solicitação de 1ª e 2ª vias CPF.

DER

Passe Livre – Idosos, deficientes e pessoas em tratamento contra o câncer

Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC)

Emissão da 1ª e 2ª vias do RG (crianças a partir de 12 anos de idade)

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego /MTE

Carteira de Trabalho digital;

Consulta sobre Rais;

Abertura de contas do gov.br e

Orientações referentes ao Seguo Desemprego, entre outras.

DETRAN

Emissão de taxas para renovação da CNH e consultas e

Educação no trânsito.

Defensoria Pública Estadual – DPE

Assistência Jurídica.

Excelência Cursos

Barbeiro;

Cabelereiro;

Maquiagem;

Design de sobrancelha e

Tenda da saúde (aferição de pressão, teste de glicemia e tipagem sanguínea).

Hospital do Amor

Agendamento para exames papanicolau e mamografia

Grupo de Alcoólicos Anônimos

Palestras sobre alcoolismo e atendimentos individuais especializados

Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN/Seas

Atendimento Nutricional

Coordenadoria de Direitos Humanos – CODH/Seas

Atendimento e cadastro no Programa Mulher Protegida

Secretaria Municipal de Assistência Social e Família – SemasF

Atendimento no programa “Família Acolhedora”;

Atendimentos no Creas Mulher e

Atendimentos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

