Rondônia já tem 11 pacientes em fila de espera por vaga em UTIs por causa da covid-19

Devido ao grande aumento de pacientes infectados pela Covid-19 internados, onze pessoas entraram na fila de espera por vaga em leito de UTI, em todo o estado, segundo informou o secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, nesta terça-feira (1).

Em Porto Velho, oito pessoas estão aguardando uma transferência, conforme dados atualizados da regulação, enviados pela Sesau.

O secretário Fernando Máximo disse que nas últimas horas, o número de pessoas internadas subiu de 226 para 301, ou seja, um aumento de 33% nas internações em Rondônia, o que gerou fila de espera por um leito.

Uma força tarefa foi iniciada pela Sesau, e 25 novos leitos estão sendo criado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro para receber pacientes remanejados do Regina Pacis e do Anexo do Cemetron, e assim novas vagas sejam disponibilizadas na capital.

Fernando Máximo informou ainda, que atualmente mais de 500 servidores da saúde estão infectados pela doença, o que reduz a quantidade de profissionais para atender a demanda.